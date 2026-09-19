İstanbul'un anneleri Gazze için toplandı
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Gazze'deki yetim çocuklara destek amacıyla "İstanbul'un Anneleri, Gazze'nin Çocuklarıyla" kermesi düzenlendi. İstanbul'daki kadınların emeğini ve dayanışmasını Gazze'deki çocuklarla buluşturmayı amaçlayan kermes, 18-19 Eylül tarihlerinde Eminönü Meydanı'nda gerçekleştirildi. Kermes'in açılış törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Rabia İlhan, Yıldız Konak Süslü ve Yücel Arzen Hacıoğulları, Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, gazeteciler, akademisyenler ve AK Parti Kadın Kolları teşkilatı katıldı.
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