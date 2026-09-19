Siyonist şebekeye MİT darbesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlanan foreks ve kripto yatırım reklamları üzerinden yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandıran yapılanmaya ilişkin soruşturma yürüttü. 2026 yılı içerisinde 4 farklı soruşturma dosyası üzerinden yürütülen çalışmalarda, olayların münferit şirketlerin faaliyetinden ibaret olmadığı, uluslararası ölçekte organize edilen bir yapı tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. MASAK tarafından hazırlanan Analiz ve Değerlendirme Raporları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporları, saha araştırmaları ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda organizasyonun yapısı ortaya çıkarıldı. Soruşturma dosyasına göre, İsrail vatandaşı şahıslar tarafından yönetilen yapılanmada çağrı merkezi görünümünde şirketler kuruldu.

ÇALIŞANLARA KOD AD VERDİLER

Örgütün çağrı merkezlerinde çalıştırılmak üzere farklı dilleri bilen kişilere "conversion agent" ve "retention agent" unvanlarıyla iş ilanları verildiği belirlendi. İşe alınacak kişilerin göreve başlamadan önce yalan makinesine sokulduğu, herhangi bir güvenlik gücüyle bağlantıları olup olmadığının araştırıldığı ve testi geçemeyen kişilerin işe alınmadığı tespit edildi. Ağırlıklı olarak foreks yatırımlarına ilişkin reklamları gören mağdurların kişisel bilgileri, şüphelilerin kontrolündeki sistemlere kaydedildi. Soruşturmada Inefex, Quantum AI, Algo Education ve Exentral-Int gibi platform isimlerinin kullanıldığı belirlendi. Mağdurların önce düşük miktardaki "kayıt ücreti" ödemeleriyle sisteme dahil edildiği, ardından daha tecrübeli ve ikna kabiliyeti yüksek olduğu değerlendirilen çalışanlara yönlendirildiği tespit edildi. Şüphelilerin kontrolündeki yatırım takip ekranlarında mağdurların yatırımlarının kâr ettiği yönünde gerçeğe aykırı görüntüler oluşturulduğu belirlendi.

Mağdurların daha fazla para yatırmasını sağlamak amacıyla sistemde yüksek kazanç elde ettikleri gösterildi. Para çekmek isteyen mağdurlara ise bu kez "hesap blokesi", "blokeyi kaldırma ücreti" veya "vergi" gibi gerekçeler sunuldu. Bu gerekçelerle mağdurlardan tekrar tekrar para istendiği, ödemelerin yapılmasının ardından paraların iade edilmediği ve mağdurlarla iletişimin kesildiği tespit edildi. Soruşturma dosyasına göre, mağdurlardan alınan paralarla herhangi bir gerçek yatırım işlemi gerçekleştirilmedi. Paraların şüphelilerin kontrolündeki banka hesaplarına veya kripto para cüzdanlarına aktarıldığı belirlendi. Örgütün faaliyetlerini çok sayıda çalışan ve birim üzerinden sistematik şekilde yürüttüğü ortaya çıkarıldı. Hedef ülkelerin dillerini bilen müşteri temsilcileri, ülkelere göre oluşturulan ekipler, ekip liderleri, görüşmeleri denetleyen kalite kontrol birimleri, ofis yöneticileri, muhasebe ve insan kaynakları birimlerinin bulunduğu belirlendi. Çalışanların ise hedef ülkelerin saat dilimlerine göre vardiyalı olarak çalıştırıldığı tespit edildi.

İSRAİL VATANDAŞLARI HEDEF DIŞI

Soruşturma dosyasına göre, İsrail'de 2017 yılında söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinin ülke içerisinde yasaklanmasına yönelik düzenleme yapıldı. Ancak bu yasağın faaliyetlerin İsrail sınırları içerisinde gerçekleştirilmesini kapsadığı belirtildi. Bu nedenle örgüt yöneticilerinin, İsrail vatandaşlarının dolandırılmaması yönünde şüphelilere talimat verdiği tespit edildi. Yapılanmanın İsrail ve ABD vatandaşları dışındaki ülkelerin vatandaşlarını hedef aldığı belirlendi. Mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar Amerikan Doları'ndan fazla olduğu tespit edildi. Bu paraların yurtdışında bulunan banka hesaplarında veya kripto para cüzdanlarında tutulduğu belirlendi. İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyon sonucunda 191 şüpheli gözaltına alındı.

1.5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlar kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1.5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca şüphelilere ve soruşturma kapsamında tespit edilen şirketlere ait banka hesapları, kripto varlıklar ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör