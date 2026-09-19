Sebze ve meyvede fahiş fiyat soruşturmasında 40 tutuklama

Yaş sebze ve meyve sektöründe faaliyet yürüten, brüt satışlarına kıyasla düşük kârlılık beyanlarında bulunan, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı makbuzlar düzenleyen ve kaydi envanterleri ile Hal Kayıt Sistemi arasında uyumsuz veriler bildirdikleri tespit edilen firmalara İstanbul merkezli 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 40'ı tutuklandı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yaş sebze ve meyve sektöründe faaliyet yürüten firmaların brüt satışlarına kıyasla düşük kârlılık beyanlarında bulunduklarını, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı müstahsil makbuzlar düzenlediklerini, kaydi envanterleri ile Hal Kayıt Sistemi arasında uyumsuz veriler bildirdiklerini tespit etti. Ayrıca bazı firmaların piyasadaki hâkim konumlarını kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise yüksek gösterdikleri, bu yöntemlerle fiyat manipülasyonuna neden oldukları, fahiş fiyatlar uygulayarak kamuyu zarara uğrattıkları ve bu eylemleri gerçekleştiren firmaların kusurlu oldukları belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde "Fiyatları Etkileme" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında operasyon yapıldı.

OPERASYONU BAKAN DUYURDU

İstanbul merkezli olarak 22 farklı ilde tespiti yapılan ve şirket yetkilisi olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 41 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadeleri ve hakimlik sorgularının ardından 40 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör