SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınmışlardı: Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi

Son dakika haberi: Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur ve emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol verildi.







Dönemin Başsavcı Ali İşgören ve Cezaevi Savcısı Necip Doğan'ın, 'suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla ve tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri sürüyor.







4 TUTUKLU VAR



Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve aralarında gazeteci Selahattin Günday ile acil tıp teknisyenleri Özlem Uslu ve Emre Atmaca'nın bulunduğu toplam 4 kişi tutuklandı. 4 kişinin ise adli işlemleri sürüyor.





HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI



Hasan Atilla Uğur Kıbrıs dönüşü saat 23.36'da uçağının havalimanına inmesinin ardından pasaport kontrolünde gözaltına alınarak Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.







ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ile Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, işlemlerinin ardından Silivri Adliyesine sevk edildi.