SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Dönemin Başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitiren Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, olay tarihinde görev yapan şüpheliler Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikteki sorguları tamamlandı.

BAŞSAVCI VE SAVCI TUTUKLANDI

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan ve savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan "Örgüt üyeliği" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma derinleştirilmiş, soruşturma kapsamında aralarında dönemin adli görevlileri ile Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarının da bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) olduğu tespit edilen emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur, Türkiye'ye dönmek üzere İstanbul Havalimanı'na giriş yaptı. Pasaport kontrolü sırasında tespit edilen Uğur, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.