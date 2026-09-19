Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Erzurum İl Başkanlığında konuştu:

Bakan Yumaklı, AK Parti Erzurum İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Misafirperverliklerinden dolayı Erzurumlulara ve parti mensuplarına teşekkür eden Yumaklı, Erzurum'un tarımını ve diğer bütün konularını bir arada istişare etmek için toplantılara katılan AK Parti İl Başkanına, milletvekillerine, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile parti mensuplarına teşekkür etti.

AK Parti'nin erdemliler hareketi olduğunu söyleyen Yumaklı, "AK Parti olarak 25 yıl önce Türk siyasetinde yeni bir sayfa açtık Sağlıktan eğitime, ulaşımdan savunma sanayine ve sosyal politikalara kadar büyük bir başarı hikayesi yazıldı. En önemlisi, millet iradesi üzerindeki vesayetin prangaları birer birer kırıldı." dedi. Yumaklı, AK Parti'nin, çeyrek asırdır millet davasının mücadelesini verdiğini, gücünü Anadolu'nun bin yıllık irfanından ve kadim değerlerinden aldığını aktardı.

Demokrasi için kara bir leke olan darbeler döneminin artık tarihe karıştığını dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu: "Milletimizin sağduyusu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da galip gelip onların bu karartmalarına, dezenformasyonlarına hiçbir zaman için prim vermeyecektir. Sanal medyada her türlü dezenformasyon faaliyetine devam edildiği aşikardır. Aziz milletimiz, ülkemizin istiklal ve istikbalinin en büyük teminatı olacaktır. Millet olmanın da en büyük gücü buradadır. AK Parti'nin çeyrek asırdır yazdığı destan, şüphesiz ki milletimizin bir şahlanış destanıdır. Bu yüzden milletimiz AK Parti'nin arkasında durmaya her koşulda devam etmiştir. AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde her zaman siyasi istikrarın, milli birlik ve bütünlüğün teminatı olmuştur. Dahası Türkiye'nin vizyonu ve hedefleri her zaman büyütülmüş ve bir yol haritası üzerinden takip edilmiştir. AK Parti kurulup Sayın Cumhurbaşkanımız millet iradesini öne koyduğunda 2023'leri konuşulmuştu, şimdi 2053'ü, 2071'i konuşuyoruz. Bugün bile vizyonuyla, birikimiyle, özgüveniyle kendisiyle yarışan bir AK Parti olduğunu söylemek istiyorum. 2053 ve 2071 vizyonu bunun göstergesidir."

Yumaklı, terörsüz Türkiye hedefinin ülke ve millet için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, bu süreçle Türkiye'nin 40 yıllık prangalarından kurtulacağını kaydetti.

Gaziler Günü dolayısıyla şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andıklarını söyleyen Yumaklı, şunları kaydetti: "Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik hedefi değil, bu topraklarda yaşayan her bir kardeşimizin yeniden hayal kurma iradesidir. Bu iradeyi AK Parti hiçbir zaman için sözde bırakmadı. Güvenliğin sağlandığı, her karış toprağın yeniden üretim ve değer katan bir hususla geri dönmesi için gayret sarf ediyoruz. Kalıcı huzurun, vatandaşlarımızın ekmeğini kendi topraklarından çıkarması, kendi işinin sahibi olmasından geçtiğinden biliyoruz. Dolayısıyla bu anlayışla Bakanlık olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde büyük bir seferberlik başlattık."

Bakan Yumaklı, geçen haftalarda Erzurum ve Diyarbakır'da bölgesel çalışmalar yaparak mevcuttaki projelerin tek tek gözden geçirildiğini dile getirdi. Bu konudaki çalışmalarda sona gelindiğini anlatan Yumaklı, "Allah nasip ederse hiçbir gencimizin, hiçbir evladımızın doğduğu bu güzel toprakları bırakıp iş bulma amacıyla gurbete gitmesini istemiyoruz. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, en uçtaki bir vatandaşımıza ulaşan, onlarla hemhal olan bir Bakanlık olarak inşallah biz evlatlarımızın kendi tarlasının efendisi, kendi fabrikasının çalışanı, kendi toprağının girişimcisi olması için gece gündüz çalışmamıza devam edeceğiz. Ben bu ülkenin bir evladı olarak, sadece bir Bakan olarak değil bu süreçteki kararlılıkları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve destek veren, katkıda bulunan bütün milletvekillerimize ve tüm paydaşlara bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Son 25 yılda bu ülkenin gelişmesi, bu ülkenin insanlarının refah ve huzuru için AK Parti elini taşın altına koydu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde müreffeh ve büyük Türkiye için çalıştı, çabaladı hala da önümüzdeki dönemin, yani çocuklarımızın istiklal ve istikbalini inşa etmek için gayret ediyoruz. Tabii tarım sektöründe de hassasiyet politikalarımızı geliştiriyoruz. Verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için gayret ediyoruz. Bu doğrultuda Bakanlık olarak Erzurum'un tarım, orman ve su potansiyelini her zaman verimli bir şekilde kullanması için bütün alanlarda bizim başlıklarda sektörü destekleyici hibe ve yatırımlara imza attık, atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun sunum ve taleplerini ilettiği toplantıya, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, kurum müdürleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör