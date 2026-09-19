TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye mesajı: Bu yol kardeşlik ve barış yoludur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş STK buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'de hiçbir yerde terör gündeme gelmeyecek. Kimse ayrılıkçı dil ile konuşmasın. Örgütün tüm unsurlarını fesh ettiğini görmeden bu yasa yürürlüğe girmeyecek. Çok açık söylüyoruz, İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın, Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Bu yol kardeşlik yoludur, esenlik yoludur, barış yoludur, güçlü ve büyük Türkiye'nin yoludur. Çünkü bu coğrafyada artık Türkiye bütün yüklerinden kurtulmak, tam manasıyla güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmek mecburiyetindedir

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