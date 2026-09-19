Tugay bakıyor Büyükşehir’de zarar büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin kötü yönetiminin faturası yine vatandaşa çıktı. Sayıştay Raporuna göre 2017 ile 2024 yılları arasında 10 milyar lira zarar eden belediye şirketleri önlem alınmayınca adeta kara deliğe dönüştü. İzmirlilerin ödediği vergilerle elde edilen kıt kaynakları kötü yönetim nedeniyle zarar eden şirketlere akıtan İzmir Büyükşehir Belediyesinden yeni bir sermaye aktarımı haberi daha geldi. Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan önergeye göre sürekli zarar eden Grand Plaza, İzulaş, İzelman ve ESHOT Genel Müdürlüğüne toplamda 7 milyar 178 milyon 517 bin liralık sermaye aktarımı öngörüldü. İhtisas komisyonlarında kabul edilen sermaye artırımları önümüzdeki günlerde belediye meclisinde görüşülecek. Kabul edilmesi halinde İzmirlilerin 7.1 milyar lirası oluşan zararları kapamak için belediyeye ait 4 şirkete aktarılacak.

MECLİSTE OYLANACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan önerge doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, Grand Plaza, İzelman, İzulaş ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nün zararlarını karşılamak için 7.1 milyar liralık sermaye artırımına gidecek. İhtisas komisyonlarında oy birliği ile kabul edilen sermaye artışları önümüzdeki günlerde belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanacak.

4 ŞİRKETE 7.1 MİLYAR

Önergelerin komisyonlardan geldiği şekli ile meclisten geçmesi halinde bugüne kadar milyarlarca lira akıtılan ve sürekli zarar eden belediye şirketlerine toplamda 7.1 milyar liralık kaynak daha aktarılacak.

HANGİ ŞİRKETE NE KADAR KAYNAK AKTARILACAK?

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan önergeye göre sermaye artırımlarından aslan payını İzulaş şirketi alacak. İzulaş'a 5 milyar 57 milyonluk sermaye artışına gidilecek. İkinci sırada 1 milyar 345 milyon 845 bin lira ile İzelman Şirketi alıyor. Sermaye artırımları bu iki şirketle sınırlı değil. Grand Plaza'ya 235 milyon, ESHOT Genel Müdürlüğüne ise 540 milyon 672 bin liralık sermaye artırımı öngörülüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör