Türkiye’nin özgüven devrimidir

Diyarbakır'da düzenlenen TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarının ikinci gününde festival alanı yoğun ilgi gördü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Dicle Üniversitesi'ndeki yarışma alanını ziyaret ederek projeleri inceledi. Ziyarette ASELSAN Genel Müdürü ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akyol, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat da yer aldı.

İLHAM KAYNAĞI

TEKNOFEST'in Türkiye'nin özgüven devrimi olduğunu belirten Bakan Kacır, organizasyonun Türk gençliğinin yanı sıra dost ve kardeş coğrafyalar için de ilham kaynağı olduğunu söyledi. Bakan Kacır, "Hamdolsun ki Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi heyecanını 81 şehrine TEKNOFEST kuşağıyla güçlü şekilde taşıyor. 81 ilimizde hayata geçirmekte olduğumuz Milli Teknoloji Atölyeleri de Türkiye'nin aydınlık ve tam bağımsız yarınlara yolculuğuna güçlü şekilde katılmalarına vesile olacak. 81 şehrimiz, topyekûn Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Bu yıl sonu 100 Milli Teknoloji Atölyesi'ni üniversite kampüslerimize kazandırmış oluyoruz. T3 Vakfımızla ve SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında dron eğitimlerine de başlayacağız" dedi.

'BURALARDA YATAR KALKARDIM'

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu merkezlerde inşallah eserlerini insanlığın faydasına, medeniyetimizin faydasına, milletimizin faydasına geliştirecek nice nesillerimiz, TEKNOFEST kuşağımız, dilediği şekilde çalışacak. Şimdi gençlik yıllarıma dönecek olsam buralarda herhalde yatar kalkardım diye düşünüyorum. Teknolojinin günümüzde geldiği noktada hakikaten insanı büyüleyen ve insanlığa büyük faydası olacak eserleri geliştirmek mümkün. TEKNOFEST kuşağı, dünyaya damgasını vuracak bu eserleri çok daha kolaylıkla geliştirecek" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör