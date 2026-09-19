Yeni parti’den Yenimahalle’ye ’özel’ çile

Ankara'nın Yeni Parti'li Yenimahalle Belediyesi'ne bağlı Yuvaköy Küme Evleri'nde yaşayan vatandaşlar, daha önce yaşadıkları çöp sorununun yanı sıra bu kez de yapılmayan yollar sebebiyle isyan etti. Altyapı eksiklikleri ve yolların yapılmaması nedeniyle uzun süredir mağduriyet yaşadıklarını dile getiren mahalleli SABAH'a konuştu. Yılın her döneminde farklı bir mağduriyet yaşadıklarını belirten vatandaş Uğur Dingin, "Belediyenin kendi işini yapması için illa bir haber olması mı gerekiyor? Vallahi bıktık artık bu belediyeden" diyerek tepkisini dile getirdi. Yolun mevcut durumunun özellikle yağışlı havalarda ulaşımı neredeyse imkânsız hale getirdiğini belirten mahalle sakini Uğur Dingiz, "Çamurdan ne servis geliyor ne taksi geliyor. Yolumuz, bizi sürekli geçiştiriyor. Altyapısını yaptılar, asfaltını atmadan bırakıp gittiler. Yağmurlu havalarda daha çok mağduriyet yaşıyoruz. Araçla yoldan giderken zorlanıyoruz. Kuryeler, taksiler, servisler gelmemek için ayak diretiyorlar. Çünkü yol o kadar kötü ki araba patinaj çekiyor ya da çamura battı mı çıkmıyor" dedi.

GÜNLÜK YAŞAM AKSIYOR

OKULLARIN açılmasıyla birlikte yol sorununun çocukları ve servisleri de etkilediğini belirten Dingiz, günlük ulaşımın ciddi şekilde aksadığını söyledi. Belediyeye yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını savunan vatandaş, kendilerine farklı gerekçeler sunulduğunu ve asfalt çalışmasının bir türlü tamamlanamadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Okullar da açıldı. Yoğun bir trafik var. Çocukların gidip gelmesi de ayrı bir sorun. Servis şoförü 'Yol kötü, ben gelmem' diyor. Biz belediye ile bugün de görüştük. Demirciler Daire Başkanlığı'na, asfalt dökümüyle ilgili her yere gittik. Bize 'İnşaat sahasıdır', 'Bilgimiz var, en kısa zamanda yapacağız', 'Malzeme eksikliğimiz var' diyorlar. Yani bizi geçiştiriyorlar. Burada 70 daire var. Bu 70 dairede okula giden çocuklar var, işe giden insanlar var. Yol çamurlu olduğu an hiçbir hizmet alamıyoruz. Kaç kere belediyeye müracaat ettiğimizi artık hatırlamıyorum. Binada oturan daire sahiplerinin hepsi belediyeyi her gün arıyor."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör