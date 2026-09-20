3 şüpheli bugün adliyede

Batuhan ALTINBAŞ
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin, daha önce takipsizlik kararı veren ihraç savcılar Ali İşgören ve Necip Doğan "Örgüt üyeliği" suçundan tutuklanmıştı. Koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ile Hasan Atilla Uğur hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. İstanbul ve Tekirdağ'daki son operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden ambulans şoförü Süleyman Kaba serbest bırakıldı. FETÖ'nün yayın organı Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke'nin ise bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KAŞİF KOZİNOĞLU #HASAN ATİLLA UĞUR

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