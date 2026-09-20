Adalet Bakanı Gürlek'ten UYAP paylaşımı: İşlemler daha kolay takip edilecek

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, UYAP'ın teknolojik altyapısını, günün ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran, yargı ve icra süreçlerini daha hızlı, güvenli ve etkin hale getiren dijital dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla hayata geçirildiğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"UYAP'ın yeni güncellemesiyle vatandaşlarımızın işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebilmesini, başvuru ve sorgulama süreçlerini daha hızlı ve pratik şekilde yürütebilmesini sağlayan yeni uygulamaları hizmete sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma' hedefimiz doğrultusunda dijital altyapımızı daha da güçlendirerek erişilebilir, öngörülebilir ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör