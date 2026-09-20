Aslan’ın mücadelesi ‘İnfaz’da

15 Temmuz darbe girişimi gecesi dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı olan Turgut Aslan'ın yaşadıkları, yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan "İnfaz" filminde canlandırıldı. Darbe girişimine müdahale etmek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na giden Aslan, darbeciler tarafından rehin alındı.

Elleri ve gözleri bağlı halde başından vurularak ağır yaralanan Aslan, geçirdiği çok sayıda ameliyat ve uzun süren tedavisinin ardından hayata tutundu ve gazi oldu. 65 dakikalık "İnfaz" ise Türkiye'nin ilk uzun metraj yapay zekâ filmi olarak yaklaşık 4.5 aylık çalışmanın ardından tamamlandı. "İnfaz" filminden elde edilecek tüm gelir gazi ve şehit aileleri derneklerine bağışlanacak.





Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör