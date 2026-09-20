Aynı gelire sahip eşe yoksulluk nafakası yok

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyinde olan ve düzenli geliri bulunan kadına yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı buldu. İstanbul'da yaşayan çift, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle karşılıklı boşanma davası açtı. Davayı gören Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, tarafların boşanmasına ve kadın lehine yoksulluk nafakası bağlanmasına karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınan karar burada da hukuka uygun bulundu.

KARAR BOZULDU

Dosyanın geldiği Yargıtay 2. Hukuk Dairesiise, tarafların boşanması kararını onarken kadın lehine hükmedilen yoksulluk nafakası yönünden kararı bozdu. Kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu belirtilirken tarafların gelir durumlarının birbirine yakın veya denk olduğuna dikkat çekilen kararda Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki yoksulluk nafakası şartlarının oluşmadığı vurgulandı. Daire; Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesine göre yoksulluk nafakası koşullarının oluşmadığı ifade edilerek nafaka kararının bozmayı gerektirdiği kaydedildi. Böylece Yargıtay, boşanma sonrası nafaka değerlendirmesinde tarafların ekonomik durumlarının ve düzenli gelirlerinin dikkate alınması gerektiğine işaret etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör