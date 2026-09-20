Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM Zirvesi için ABD’ye hareket etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da New York'a gitti.

BM'DE HİTAP EDECEK

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan'ın ayrıca ABD'de yaşayan vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.