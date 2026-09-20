CHP’li başkan uyuşturucudan tutuklandı
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevirle yakalanıp gözaltına alınan CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce (65) tutuklandı. İnce hakkında Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle teknik ve fiziki takip yürütüldüğü öğrenildi. Evde yapılan aramada 1 kilo 50 gram esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ile İnce'ye ait arazide yapılan aramada 21 kök dişi hintkeneviri de ele geçirildi. İnce sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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