Foreks dolandırıcılığında gözaltı sayısı 212 oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerinin işbirliğiyle yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı foreks dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltı sayısı 212'ye yükseldi. 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisinin mercek altına alındığı operasyonda şüpheliler arasında 21 farklı ülke vatandaşı 45 yabancının bulunduğu belirlendi.

Operasyonda şebekenin 1 numaralı ismi Jak Tovim ve kara para trafiğini yöneten finans sorumlusu Alona Notes Punkt saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1.5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 taşınmaza el konulurken, şüphelilerin banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke konuldu. Gözaltındaki 15 İsrail vatandaşının Türkiye'deki şirket bağlantıları ve finansal hareketleri ise dikkat çekti. Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin banka hesaplarında milyonlarca liralık para giriş-çıkışı tespit edildi. Yürütülen soruşturmada elde edilen detaylar, çetenin yalnızca bir dolandırıcılık ağı değil, sınır ötesi finansal bağlantıları bulunan geniş bir yapılanma olduğunu gözler önüne serdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör