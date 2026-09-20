Gaziler göz nurumuz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' ve 'Müşir' unvanlarının verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyorum.
Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin cesareti ve fedakârlığı milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Gazilik muazzam bir fedakârlık ruhunun mücadele ahlakıyla örtüşmesi, vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek unvanı. Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Kahraman gazilerimiz, sizler, her bir silah arkadaşıma cesaret veren, gençlerimize vatan sevgisini öğreten, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendiren canlı birer ilham kaynağısınız.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Terörsüz Türkiye'nin hedefi şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak, gazilerimizin fedakârlığını huzur, kardeşlik ve güvenle taçlandırmaktır.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve hürriyeti uğruna canını siper eden kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla anıyor, hayatta olanlara hayırlı, sağlıklı ömürler diliyoruz.
Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin cesareti ve fedakârlığı milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Gazilik muazzam bir fedakârlık ruhunun mücadele ahlakıyla örtüşmesi, vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek unvanı. Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Kahraman gazilerimiz, sizler, her bir silah arkadaşıma cesaret veren, gençlerimize vatan sevgisini öğreten, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendiren canlı birer ilham kaynağısınız.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Terörsüz Türkiye'nin hedefi şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak, gazilerimizin fedakârlığını huzur, kardeşlik ve güvenle taçlandırmaktır.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve hürriyeti uğruna canını siper eden kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla anıyor, hayatta olanlara hayırlı, sağlıklı ömürler diliyoruz.
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