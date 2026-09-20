Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Danimarka'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'nda bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, dün Kopenhag kentinde düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı.
Bayraktaroğlu, toplantıya katılan Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR), ABD Genelkurmay Başkanı Yardımcısı, Almanya, Arnavutluk, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İsveç, İtalya, Polonya ve Yunanistan genelkurmay başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, ikili ilişkiler ile bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 19 Eylül 2026 tarihinde Kophenag/Danimarka'da düzenlenen NATO Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı.— TSK (@TSKGnkur) September 20, 2026
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, toplantıya katılım sağlayan; Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR),… pic.twitter.com/6fjXxBD83W