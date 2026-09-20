Gürlek’ten Adana’ya hakimevi müjdesi

Gürlek’ten Adana’ya hakimevi müjdesi
MURAT KARAMAN
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Adliyesi'nde hâkim ve savcılarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Kentte mesleğin onuruna yakışır yeni bir hakimevi projesinin başlatılacağını duyuran Gürlek, ayrıca lojman ihtiyacını karşılamak adına 60 lojman alınması talimatını verdiğini açıkladı. Ekim ayında çıkarılması planlanan 13. Yargı Paketi ile yargılamaların hızlandırılacağını belirten Bakan Gürlek, atama ve terfilerde yeni puanlama sistemine geçildiğini vurguladı. Çalışan ile çalışmayan yargı mensuplarını ayıracaklarını ifade eden Gürlek, kararların hedef süre içerisinde adaletli ve isabetli verilmesinin terfide temel kriter olacağını kaydetti. Vatandaşlar için ise "135 Alo Adalet" sisteminin kurulduğunu hatırlattı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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