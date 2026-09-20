Gurur günü

19 Eylül Gaziler Günü için yurdun dört bir köşesinde törenler ve yürüyüşler düzenlendi.

Kırşehir'de "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Yürüyoruz" sloganıyla yürüyüş yapıldı.

Bartın Valiliği'nce gaziler onuruna düzenlenen kahvaltının ardından "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" temalı yürüyüş gerçekleştirildi. Jandarma Sosyal Tesisleri önünden başlayan yürüyüş, Hükümet Caddesi'nde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Antakya Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler yapıldı.

Bursa'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Mihraplı Şehitler Anıtı'nda tören gerçekleştirildi.

Kırıkkale Şehitliği'ndeki törende, dua edildi.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2005 yılında Mardin Kızıltepe'de askerlik görevini yerine getirirken gazi olan Sedat Bayrak'ı evinde ziyaret etti.

Zonguldak'ta gazi ve şehit yakınlarının hazırladığı seramik ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Muş'un Korkut ilçesinde gençler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kıbrıs gazilerini ziyaret ederek geçmişte yaşadıklarını dinledi.

Ali ALTUNTAŞ- Mehtap AYDOĞAN-Ali OKTAY-Faruk KÜÇÜK-İbrahim Halil ÇELİKÖzgür ÖZDEMİR/SABAH

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