Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, geçmiş yıllara ait cinayet dosyalarının yeniden incelenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 2018 yılında işlenen Abdülhamid Terkin cinayeti ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kaybolan Ayşegül Yaşar'a ilişkin dosyada yeni gelişmeler yaşandı.

2018'DEKİ CİNAYETTE BEŞİNCİ ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Gaziosmanpaşa'da 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamid Terkin'in öldürülmesine ilişkin dosya, HTS ve baz kayıtları, görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesiyle mercek altına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin beşinci şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYIP AYŞEGÜL YAŞAR'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ise Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'a ilişkin soruşturma yeniden kapsamlı şekilde ele alındı. Dosya kapsamında HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller değerlendirildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin olay günü kullandığı araçta biyolojik bulgular tespit edildi. Söz konusu bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Çalışmaların devamında şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla bağlantılı şüpheli ile Yaşar'ın anne ve babası gözaltına alındı.

"HİÇBİR CİNAYET KARANLIKTA KALMAYACAK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürüldüğünü belirterek, hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalıştıklarını ifade etti. Gürlek, iki dosyanın aydınlatılmasında görev alan Gaziosmanpaşa ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İstanbul ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlükleri, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve sürece katkı sunan kamu görevlilerine teşekkür etti. Gürlek, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin; hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır" ifadelerini kullandı.