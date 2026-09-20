Kahramanlarımız başımızın tacı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde konuştu:

Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen gazilerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Bizler şehitleriyle yaşayan, şühedanın emanetini baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz. Devletimiz yolunu ve yönünü, şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu değerlere, ülkelere, hedeflere göre tayin eder. Bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır. Şahsiyetimiz şehit ve gazilerimizin mücadelesiyle güç bulmuştur. Bin yıldır onurumuzla bu topraklarda yaşayabilmek için nice koç yiğitleri toprağa verdik. Şehitlerimiz 86 milyonun huzur, güven ve dayanışma içinde, kardeşçe bir arada yaşayabilmesi için serden geçtiler. Bizlerin yegâne ve en önemli ödevi, şehit ve gazilerimizin bu hedeflerini devlet ve millet olarak hayata geçirmektir. Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları, ülkemizin gayretleri sayesinde hamdolsun boşa düştü. Terörden beslenenlerin hortumlarını keseceğiz.





RENCİDE ETMEYİZ



İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız. Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.





53 BİN 179 İSTİHDAM

1995'ten 2002'ye kadar sadece 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamu kurumlarımıza atanmıştır. Bugün çekeceğimiz kuralarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek, böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53 bin 179'a yükselteceğiz. Az sonra atamalarını gerçekleştireceğimiz her bir kardeşimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İnanın, bu hizmetleri özetlerken bile büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Ne yaparsak yapalım, şehit ve gazilerimizin haklarını asla tam manasıyla ödeyemeyeceğimizi bizler zaten biliyoruz.





ARŞİVDEN FOTOĞRAFLARLA '27 MAYIS DARBESİ' KİTABI

"Vesayet İnşalarına Karşı Milli İrade Mücadelesi Paneli" kapsamında tarihi fotoğraf ve vesikalar aracılığıyla millî irade bilincini pekiştirmek ve toplumsal belleği taze tutmak amacıyla hazırlanan "Cumhurbaşkanlığı Arşivinden Fotoğraflarla Demokrasiye Vurulan Darbe: 27 Mayıs" adlı kitap tanıtıldı. Kitapta, 27 Mayıs dönemini aydınlatmak ve kurumsal hafızayı diri tutmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nden ilk kez gün yüzüne çıkarılan tarihi vesika ve fotoğraflara da yer verildi. Kitap, İletişim Başkanlığı internet sitesinden online olarak da indirilebiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör