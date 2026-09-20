Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme...

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın; "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında derinleştirilerek sürdürülüyor.

AMBULANS ŞOFÖRÜ SERBEST

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında aralarında dönemin cezaevi yönetiminden isimlerin de bulunduğu 4 şüpheli; o dönem Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alınmıştı. Ambulans şoförü Süleyman Kaba emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

PAZARTESİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Geri kalan 3 şüpheli; o dönem Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke'nin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Yürütülen dosyada, ilk soruşturmayı kapatarak takipsizlik kararı veren ve daha sonra FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile olay yeri incelemesine katılan ve yine FETÖ kapsamında ihraç edilen dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alınan ilk isimler oldu. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan "Örgüt üyeliği" suçundan tutuklanmıştı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan sağlık sorunları gözetilerek 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.