Kızı ve damadının mal varlıklarına el konuldu

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikâp soruşturması kapsamında mahkeme, Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar, damadı avukat Umut Yaşar ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ın mal varlıklarına el koyma kararı verdi. 7 Ağustos'ta gerçekleştirilen ve 21 şüpheli hakkında işlem yapılan operasyonda, Ezgi Tezcan Yaşar ve Umut Yaşar hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Ancak çiftin gözaltı kararı öncesinde İngiltere'ye gittiği ve yaklaşık 45 gündür Türkiye'ye dönmediği belirtildi. Bülent Tezcan ise çocuklarının tatil amacıyla yurtdışında bulunduklarını ve en kısa sürede döneceklerini ifade etmişti. Eski Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ın ise İrlanda'da olduğu öne sürüldü. Savcılık; tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporları doğrultusunda incelenen hesap hareketleriyle "makul suç şüphesine" ulaşıldığını açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör