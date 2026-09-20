Örgütün kamuda izdivaç yapılanmasına 22 tutuklama
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, kamu kurumlarındaki mahrem yapılanma ve güncel finans ağı deşifre edildi. Operasyonlar kapsamında 22 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmasında yer alan mensuplarının evliliklerinin örgütsel sistem içerisinde organize edildiğine ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Örgüt mensuplarının evlilik süreçlerinin sözde "abi" ve "ablalar" tarafından takip edildiği belirlendi. Kadın örgüt mensuplarına ilişkin kişisel, ailevi ve eğitim bilgilerinin yanı sıra fiziki özellikleri ve örgüt içerisindeki konumlarının da kayıt altına alındığı tespit edildi. Deliller doğrultusunda aralarında 12 aktif kamu çalışanının da bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 15 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarla 26 şüpheli gözaltına alındı.
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