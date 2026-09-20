Özgür Özel’e tepki yağdı: Mağduriyetini anlatan vatandaşa beddua etti
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa programında vatandaşlarla yaşadığı iki ayrı diyalog gündeme geldi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki yürüyüş sırasında Özel'in yanına gelen yaşlı bir vatandaş, 3600 ek gösterge konusunda yaşadığı mağduriyeti ve talebini dile getirdi. Vatandaşın sitemi üzerine Özel'in "Allah seni kahretsin" dediği anlar kameralara yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Aynı programda başka bir vatandaşın Özel'e börek ikram etmek istediği anlar da kaydedildi. "Başkanım, börek istemişsiniz" diyen kadına Özel'in, "Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim? Yarın sabah. Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe" ifadeleriyle karşılık verdiği görüldü. İki görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Özel'in vatandaşlarla kurduğu iletişim ve kullandığı ifadeler üzerinden çeşitli siyasi ve kamuoyu tepkileri gündeme geldi. Diğer taraftan sosyal medyada yayınlanan görüntüler çok sayıda kullanıcının da tepkisine neden oldu.
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