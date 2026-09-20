Son dakika! Başkan Erdoğan’ın uçağı ABD’ye iniş yaptı

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu zirvesine katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentine ulaştı.

'GÜVENİ YENİDEN TESİS ETMEK' TEMASI

Başkan Erdoğan'ın katılacağı 81. BM Genel Kurulu "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" temasıyla başlayacak.

Erdoğan'ın ABD seyahatinde Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve basın mensupları eşlik ediyor.

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