Suudi Arabistan ile dayanışma içindeyiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Bakan Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısıyla ilgili bir soruya, "Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine çok ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz. Bizim anlaşmamızda da müttefiklik anlaşması var, sözümüzün eriyiz. Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz. Mekke İttifakı olarak yakından takip ediyoruz. Askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde sıkıntımız olmaz" dedi. Bakan Fidan, Netanyahu'nun artan saldırganlığı ve Türkiye karşıtı söylemleriyle ilgili ise şunları söyledi: "İsrail sadece bölge için değil, tüm dünya için tehdit oluşturuyor. Türkiye bu türden provokasyonlara ucuz kışkırtmalara gelecek devlet değil."
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