Vesayetçiler başaramayacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde "Vesayet İnşalarına Karşı Milli İrade Mücadelesi Paneli" düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran panelde yaptığı konuşmada "Vesayetçiler Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük yürüyüşünü durdurmak için çok sayıda hamle yaptılar. 28 Şubat karanlığını bin yıl sürdürme gayretinde olanlar 15 Temmuz gecesi dış mihrakların taşeronu olan FETÖ ihanet şebekesi eliyle devleti işgal etmeye, milleti kendi tankları ve uçaklarıyla katletmeye cüret ettiler. Şükürler olsun ki başaramadılar, başaramayacaklar" dedi.
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