Alihan Kuriş örgütüne mali kıskaç

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik dev soruşturmada 4. dalga operasyonu başlatıldı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde aramalar devam ederken, soruşturma kapsamında 30 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Örgütle iltisaklı 23 şirkete ise kayyum atandı. Soruşturma; "Suç örgütü kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ile "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında derinleştirilerek sürdürülüyor. Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre, örgütle bağlantılı şahıs ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki finansal hareketleri organize ettiği ve suç gelirlerini akladığı belirlendi.

KAYIT DIŞI PARA TRANSFERİ

Dosyadaki en dikkat çekici detaylardan biri ise yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları oldu. Lojistik şirketleri, çevrim içi ödeme sistemleri ve kuryeler aracılığıyla yardım kolilerinin içerisine nakit para gizlenerek kayıt dışı transferler yapıldığı delillendirildi. Ayrıca elde edilen dijital materyaller ve tanık beyanlarında, bazı şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına dair bulgulara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında örgütün avukat yapılanmasına yönelik de ayrı bir çalışma yürütülüyor. Avukatların savunma hakkı sınırlarını aşarak örgüt içi haberleşmeyi sağladığı, faaliyetlerin sevk ve idaresinde rol aldığı ve bu amaçla gizli buluşmalar gerçekleştirdiği iddiaları çok yönlü olarak inceleniyor.

GÖZALTI VE KAYYUM LİSTESİ

Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında Recep Tutuş, Selim Aktaş, Ali Aydoğan, Mustafa Kösemul, Necati Şahin, Şaban Kaya, Ziyaeddin Balcı, Mustafa Avcı, Mehmet Dursun, Mehmet Bilgehan Gülşen, Cengiz Bıyık, Emre Öztürk, Hilmi Enes Öncel, Mustafa Murad Türkbeyler, Ramazan Lafcı, Ramazan Yumaklı, Mustafa Öğdür, Mustafa Uysal, Yüksel Uçar, Sinan Bulat, Nurettin Kaya, Recep Duman, Enes Duman, İlyas Çiçek, Mehmet Bulat, Ali Bulat ve Latifhan Bulat yer alıyor. Kayyum atanan 23 şirket arasında ise Melt Dış Ticaret AŞ, Adresim Mali Müşavirlik, Anser Özel Eğitim ve Arkut Orman Ürünleri gibi firmalar öne çıkıyor.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

13 Ağustos 2026'da başlayan operasyonel süreçten bu yana toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 80 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Son operasyonla birlikte kayyum atanan şirket sayısı ise toplamda 74'e yükseldi. Adli makamların dosyaya ilişkin incelemeleri çok yönlü olarak devam ediyor.