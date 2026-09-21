Bakan Fidan, Sekizli Grup eş güdüm toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Mısır, Katar, Pakistan, Ürdün, BAE, SA, Endonezya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Sekizli Grup eş güdüm toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Fidan, Türkiye, Mısır, Katar, Pakistan, Ürdün, BAE, SA, Endonezya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Sekizli Grup eş güdüm toplantısına katıldı.