Bakan Fidan, Sekizli Grup eş güdüm toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Mısır, Katar, Pakistan, Ürdün, BAE, SA, Endonezya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Sekizli Grup eş güdüm toplantısına katıldı.

Bakan Fidan, Sekizli Grup eş güdüm toplantısına katıldı
İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Fidan, Türkiye, Mısır, Katar, Pakistan, Ürdün, BAE, SA, Endonezya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Sekizli Grup eş güdüm toplantısına katıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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