Başkan Erdoğan New York’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TSİ dün 22.50'de "TUR" uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi. Erdoğan, havalimanından New York'taki Türkevi'ne geçti. Türkevi'nin önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada "İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler programı geçireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

COŞKULU KARŞILAMA

Sağanak yağmura rağmen Türk vatandaşları Erdoğan'ı Türkevi önünde coşkuyla karşıladı.