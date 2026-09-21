Başkan Erdoğan: Türkiye bölgesinde istikrar adasıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, 100 Yıllık Dostluk: ABD-Türkiye resepsiyonuna katıldı. Başkan Erdoğan toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE İLE ABD YAKIN DİALOG İÇİNDE OLMALI"

Başkan Erdoğan, "Bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın dialog içinde olmasını gerektiriyor. ABD ile tesis ettiğimiz diyalog sayesinde Orta Doğu başta, küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz. ABD ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Başkan Erdoğan, "Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde, etrafını saran krizlere, çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş hatta güçlendirmiştir" ifadelerini kullandı.

"TESİS ETTİĞİMİZ İLİŞKİYİ İLERİ TAŞIMAYA HAZIRIZ"

Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Erdoğan, "İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zaruridir. Amerika ile nükleer, LNG dahil enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz işbirliğini ileriye taşımaya hazırız. Amerika ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamıza olacaktır. Firmalarımız ABD'de yatırım yapar seviyeye ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum. Türkiye ile Amerika arasındaki güçlü bağların ve müttefiklik hukukunun, diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında daha da güçlenmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.