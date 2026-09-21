Başkan Erdoğan'ın ABD'de temasları sürüyor: Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentinde ikili temaslarına başladı.

Dün akşam saatlerinde Türkevi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yi kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör