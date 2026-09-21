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Başkan Erdoğan'ın COP31 tanıtım afişleri Türkevi'ne asıldı

Başkan Erdoğan'ın COP31 tanıtım afişleri Türkevi'ne asıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsündeki görsellerinin yer aldığı, kasımda Antalya'da yapılacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) tanıtım afişleri, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul haftası kapsamında Türkevi binasına asıldı.

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2026 20:42

Türkiye'nin COP31 ev sahipliğini görünür kılmak ve eylem gündemini dünyaya duyurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda New York'ta detaylı bir program hazırlandı. Başkan Erdoğan'ın görsellerinin bulunduğu "Dünya'nın Geleceği Türkiye'de" ve "Dünya İklim İçin Türkiye'de Bir Araya Geliyor" başlıklı COP31 tanıtım afişleri, New York'ta BM'nin karşısında bulunan Türkevi binasına asıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN 23 EYLÜL'DE BİLGİLENDİRME YAPACAK Bu kapsamda Türkevi'nin 3 katında, Türkiye'nin COP31 çalışmalarına ilişkin 3 boyutlu sergi ve deneyim alanları ile uluslararası kamuoyuna interaktif bilgilendirmeler yapılacak. BM kürsüsünden uluslararası kamuoyuna hitap etmeye hazırlanan Başkan Erdoğan ile eşi BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan New York'ta Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin de bir dizi programa katılacak. Başkan Erdoğan, 23 Eylül'de BM Genel Sekreteri'nin düzenleyeceği "İklim Eylemi ve Adil Geçiş Üst Düzey Toplantısı"nda Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine ilişkin bilgilendirme yapacak.