Cevdet Yılmaz, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabullere ilişkin şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Aivo Orav ile Türkiye-AB ilişkilerini, ticaret, ekonomi ve bağlantısallık alanlarındaki işbirliğimizi ve COP31 ev sahipliğimize ilişkin süreci ele aldık. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Tamura Masami ile ikili ilişkilerimizin yanı sıra ekonomi, enerji, turizm, bilim ve teknoloji ile üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarını ve COP31 sürecini değerlendirdik. Görevine yeni başlayan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Reşad Aslanov ile kardeşlik temelindeki ilişkilerimizi, ekonomi, enerji ve bağlantısallık alanlarındaki işbirliğimizi, Azerbaycan-Ermenistan barış ve Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçlerini görüştük.

Görev süresi sona yaklaşan Pakistan Büyükelçisi Sayın Yousaf Junaid ile Türkiye-Pakistan kardeşliğini ve stratejik ortaklığımızı ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere uzun yıllar boyunca sunduğu kıymetli katkılar için Sayın Büyükelçiye teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum."