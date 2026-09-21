Emine Erdoğan’ın ABD’de gündemi iklim, kalkınma ve çocuklar

BM 81. Genel Kurulu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte New York'a giden Emine Erdoğan, iklim, sürdürülebilir kalkınma ve çocuklar için güvenli dijital sistemler temalı toplantılarda katılımcılara hitap edecek. BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, ABD'deki programları kapsamında ilk olarak, ekonomist Prof. Jeffrey Sachs ile görüşecek ve ardından New York İklim Haftası 2026 Açılış Töreni'ne katılacak. Emine Erdoğan, programda "Gerçek İvme, Somut Dönüşüm" başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak. Emine Erdoğan, "Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları" da olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Görünmez Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler Oluşturmak- Uluslararası Standartları ve Ortak Sorumluluğu Geliştirmek" başlıklı toplantıya da katılacak Erdoğan, burada bir konuşma yapacak. Erdoğan, "çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik tespit ve değerlendirmelerini" paylaşacak.

LİDER EŞLERİYLE GÖRÜŞECEK

Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın vereceği davette, devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Trump çiftinin devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verecekleri davette de yer alacak. Emine Erdoğan, bazı lider eşleriyle de Türkevi'nde görüşmeler yapacak. Bu kapsamda Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela Lula de Silva, Kenya Cumhurbaşkanı William Samoei Ruto'nun eşi Rachel Ruto ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile görüşecek. Ayrıca Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi'nce (USCMO) yapılacak etkinliğe katılacak.