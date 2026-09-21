Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dünyaya seslenecek, küresel vicdanın sesi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ediyor. Erdoğan, "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla düzenlenecek Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül'de BM'den dünyaya seslenecek. Erdoğan, ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra, çeşitli ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Erdoğan ayrıca ABD'de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı programlara da katılacak. Başkan Erdoğan'ın, 23 Eylül'de de BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde konuşma yapması planlanıyor.

'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR'

Erdoğan'ın BM Kürsüsünden verdiği slogan haline gelen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" ve "Dünya 5'ten Büyüktür" mesajlarıyla küresel sistemin revizesi mevzunu tartışmaya açan lider oldu. Bu sebeple her yıl olduğu gibi bu yıl da Erdoğan'ın BM hitabı merakla bekleniyor. BM kürsüsünde Filistin'in sesi olması beklenen Erdoğan'ın Ukrayna savaşı, İran Savaşı, Afrika'daki durum, Suriye'deki yeni dönem gibi dünya meselelerine Türkiye bakış açısını anlatan bir konuşma yapacağı değerlendiriliyor. Erdoğan'ın Kıbrıs Türkünün haklarını da dile getirmesi öngörülüyor.

DÜNYAYA ÇARPICI MESAJLAR

Başkan Erdoğan, 2005'te başbakan iken ilk kez BM 60. Genel Kurulu'na katıldı. Genel Kurul'a hitabında "Kendini yenileyen, daha demokratik ve şeffaf, tüm üyelerin ortak iradesini temsil kabiliyetine sahip, uluslararası ihtilafların çözüm zemini olan, dünya barışının teminatı olarak görülen, saygınlığı, tüm üyeleri tarafından yüceltilen, daha aktif ve daha dirayetli bir BM teşkilatı, insanlığın ortak yararınadır" mesajını verdi. 2007'deki 62. Genel Kurul görüşmelerinde ise terörle mücadele konusuna dikkati çekti ve "Sınır tanımayan terörü lanetliyor, terörün acı tecrübesini bizzat yaşamış bir ülkenin başbakanı olarak tüm insanlığa yönelik bu tehditle mücadelede dayanışma ve daha etkin işbirliği çağrısını buradan yineliyorum" dedi. 2009'da ise BM 64. Genel Kurulu'nda "Dünya beşten büyüktür" ifadesiyle BM'nin daimi 5 üyesinin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde BM'yi etkisiz hale getirmesini eleştirdi.

TRUMP İLE LİDER DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta çok sayıda ikili görüşme yapması da öngörülüyor. Bunların içinde ABD Başkanı Trump ile teması özel önem taşıyor. Görüşmenin Erdoğan'ın BM Genel Kurul konuşmasının ardından gerçekleşmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Bu görüşmede de CAATSA yaptırımlarından Ukrayna savaşına; 100 milyar dolar ticaret hedefinden İran savaşına; F-35 tedarikinden, enerji iş birliğine varana kadar geniş gündem maddelerinin ele alınacağı değerlendiriliyor. Ankara açısından, 2019'da askıya alınan F-35 teslimat sürecinin yeniden başlatılması, milli muharip uçak için motor tedariki süreci ve CAATSA yaptırımlarının tamamen kaldırılması konuları özel önem taşıyor. Erdoğan, geçtiğimiz yıl Trump ile BM Zirvesi'nin ardından Washington da bir araya gelmiş, Trump da Temmuz ayında Ankara'yı ziyaret etmişti.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS VİDEO KONFERANSLA KATILACAK

BM'nin 81'inci Genel Kurul görüşmelerine yaklaşık 150'si devlet başkanı düzeyinde 190 ülkeden üst düzey temsilcinin katılması bekleniyor. Ahmed Şara, geçen yıl 58 yıl aradan BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Suriye Devlet Başkanı olarak dikkat çeken bir isimdi. Şara, bu yıl da dünya liderlerine hitap etmek üzere New York'ta olacak. ABD, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için yaptığı vize başvurusunu bu yıl da reddetti. BM Genel Kurulu, ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Genel Kurul'a video konferans yoluyla hitap etmesini öngören kararı, 3'e karşı 152 oyla kabul etti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve beraberindeki diğer yetkililere vize verildiğini açıkladı.