FETÖ modeli aforoz sistemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasında dosyaya giren 3 ayrı tanık ifadesi, Süleymancılar olarak bilinen cemaat içerisindeki baskı ve dışlama mekanizmasını gözler önüne serdi. Soruşturmadaki dijital materyal ve beyanlara göre örgütün, tıpkı FETÖ gibi kendi belirlediği siyasi çizginin dışına çıkan mensuplarına yaşam hakkı tanımadığı ve uymayanları sistemden aforoz ettiği saptandı.

İRADELERİ ESİR ALINDI

Dosyadaki tanık ifadelerinde; 2014 ve 2023 seçimleri başta olmak üzere seçim dönemlerinde üyelere "Büyüğümüzün talimatıdır" denilerek Alihan Kuriş'in adıyla CHP'ye oy verilmesi yönünde ağır telkin ve baskı yapıldığı iddia edildi" dedi. Yapı içinde uzun yıllar hocalık yapan ikinci tanık, 2023 seçimleri öncesinde CHP'ye oy vermeyi reddettiği için Alihan Kuriş tarafından hakkında yasak konulduğunu söyledi.