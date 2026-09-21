İş adamı Mert Saraç’tan duruşmada şok itiraf: 10 milyon TL alacakla şantaj kıskacı
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 20. gününe iş adamı Mert Saraç’ın çapraz sorgusu ve savunması damga vurdu. Spor A.Ş.’den 10 milyon lirayı bulan alacağını tahsil edemediğini belirten Saraç, "Firari Emrah Bağdatlı'nın adını veren birisinin aradığını ve kendisinin faturayı ödemezse parasını alamayacağı ve işlerinin aksayacağı şeklinde tehdit aldığını belirterek, Murat Ongun’un eşine ait firmaya nasıl para aktarmak zorunda kaldığını mahkemede tek tek anlattı.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Davası'nın 2. celsesinin 20. Duruşması tutuksuz sanıkların beyanlarıyla devam etti. Mürettebat Event Medya Fuar Promosyon ve Tekstil A.Ş. yetkilisi iş adamı Mert Saraç, mahkeme heyeti karşısında verdiği ifadesinde İBB iştiraklerinden Spor A.Ş. ile yaşadığı süreci ve maruz kaldığı ticari baskıyı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
"TİCARİ RİSK VE KAYGI NEDENİYLE FATURALARI ÖDEMEK ZORUNDA KALDIM"
Mürettebat Event yetkilisi Mert Saraç, duruşmadaki savunmasında İBB iştiraklerinden Spor A.Ş. ile çalıştığını ve bu kurumdan hak ettiği yüksek meblağlı ödemeleri almakta büyük zorluk yaşadığını dile getirdi. Saraç, o dönem Spor A.Ş.'den 10 milyon TL civarında alacağı olduğunu belirterek, "Spor A.Ş.'den alacağımı ya alamıyordum ya da çok geç alıyordum. Bu süreçteyken firari sanık Emrah Bağdatlı aracılığıyla ulaştığını söyleyen bir telefon aldım.
Telefonda bana çalışmış olduğum kurumdaki üst düzey yöneticilerin isimleri verildi. Arayan kişi, mevcut ödemelerimi alabilmem ve devam eden işlerimin akıbeti için yönlendirilecek faturaları ödemem gerektiğini, aksi halde paralarımı alamayacağımı söyledi. Yaptığım araştırmada kurumda o isimlerin olduğunu teyit edince, 10 milyon liralık ticari risk ve kaygı nedeniyle mecburen yönlendirilen faturaları ödemek zorunda kaldım. Ben hem devam eden işlerimin tehlikeye girmemesi hem de kalan ödemelerimi alabilmek adına mecburen ödemeleri yaptım. BYZAG (Tutuklu sanık Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un firması) tarafından bana faturalar yönlendirildi ve ben de bu faturalar karşılığında ödemeler yaptım. Herhangi bir mal veya hizmet almadan kesilen bu faturalara karşılık yapılan ödemelerin sebebi ise tamamen ticari baskılama ve zorunluluktan kaynaklanmaktadır. İstemeden de olsa helal şirketime haram bulaştırmış gibi hissediyorum kendimi. Devam eden işlerimle alakalı ödemelerin ve işlerin akıbetiyle alakalı tehdit edildim" şeklinde konuştu.