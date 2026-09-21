İş adamı Mert Saraç’tan duruşmada şok itiraf: 10 milyon TL alacakla şantaj kıskacı

"ASIL MAĞDUR BENİM"



Saraç savunmasının devamında "Şirketim bu işlemler karşılığında hiçbir maddi ya da manevi fayda sağlamamıştır, ödeme dışında herhangi bir yönlendirici rolüm veya bilgi sahibi olduğum bir husus yoktur. Tarafımıza yöneltilen bu işlemler dışında faturaların hazırlanış süreci, içerik denetimi, organizatör yapısı ya da paranın akıbetine, ne için kullanıldığına ilişkin herhangi bir bilgiye de sahip değilim. BYZAG Sanat Tasarım isimli firmaya göndermiş olduğum para da bu kapsamdadır. BYZAG isimli firmanın o dönem içerisinde kime ait olduğunu bilmiyordum. Zeynep Ayten Gözdem Ongun isimli şahsı da tanımıyordum. Zeynep Ayten Gözdem Ongun her ne kadar aramızda ticari ilişki vardır olarak belirtse de bu savunmalar gerçeği yansıtmamaktadır. Zaten kendisi faturalandırılan ürünlerin varlığına ve teslimine ilişkin de herhangi bir belge sunamayacaktır. Burada aslen mağdur olan, zarar gören de şahsımdır. BYZAG konusundan zaten mağdurum. Ödemelerimde aksama olamaması için bir EFT yaptım, istemeden de olsa helal şirketime haram bulaştırmış gibi hissediyorum kendimi. Kendileri göndermedikleri bir ürün faturasını kesip ödemesini alıp sonra da masummuş gibi burada firmamın adını boy boy servis ettiler" diye konuştu.

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