İsrail bağlantılı forex operasyonunda yeni gelişme: 113 şüpheliye tutuklama talebi
İstanbul’da İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 113 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Interpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Merkezinin katkılarıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerince uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı kapsamında 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edilmiş, çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlenmişti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Soruşturma kapsamında düzenlene operasyonda gözaltına alınan 213 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
133 TUTUKLAMA TALEBİ
İstanbul Adliyesi'nde savcılık işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 133'ü tutuklama, 56'sı ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Diğer 24 şüpheli ise savcılık ifade işlemlerinin akabinde serbest bırakldı.