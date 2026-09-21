SON DAKİKA! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin cezaevi müdürü ve 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma; "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında derinleştirilerek sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda dönemin Cihan Haber Ajansı Muhabiri Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alınmıştı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILMIŞTI



Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında aralarında dönemin cezaevi yönetiminden isimlerin de bulunduğu 4 şüpheli; eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alınmıştı. Ambulans şoförü Süleyman Kaba emniyetteki işlemlerinin ardından mevcut delil durumu gözetilerek serbest bırakılmıştı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Geri kalan 3 şüpheli; gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?



Yürütülen dosyada, ilk soruşturmayı kapatarak takipsizlik kararı veren ve daha sonra FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile olay yeri incelemesine katılan ve yine FETÖ kapsamında ihraç edilen dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alınan ilk isimler oldu. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan "Örgüt üyeliği" suçundan tutuklanmış, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan sağlık sorunları gözetilerek 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.