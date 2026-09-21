Son dakika | Usulsüz vatandaşlıkta 2. dalga operasyon: 73 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: İstanbul’da yabancı uyruklu kişilerin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazanmasını sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, muvazaalı gayrimenkul satışları ve gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları üzerinden vatandaşlık işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi. Operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır." açıklamasında bulundu.

Son dakika | Usulsüz vatandaşlıkta 2. dalga operasyon: 73 şüpheli gözaltına alındı
Yunus Emre KAVAK Deniz YUSUFOĞLU

Son dakika... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarına ilişkin çalışma başlattı. Bilirkişi ve MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, bazı yabancı uyruklu kişilerin gerekli miktarda dövizi Türkiye'ye getirmeden vatandaşlık şartlarını sağlamış gibi gösterildiği belirlendi.

GAYRİMENKULLER YÜKSEK BEDELLE GÖSTERİLDİ

Soruşturma kapsamında, para trafiği gerçekleşmiş gibi gösterilerek muvazaalı gayrimenkul satışları yapıldığı, vatandaşlık başvurularında kullanılmak üzere gerçeğe aykırı şekilde yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlendiği tespit edildi. Bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat sağlandığı ve devletin zarara uğratıldığı belirlendi.

Son dakika | Usulsüz vatandaşlıkta 2. dalga operasyon: 73 şüpheli gözaltına alındı

73 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için 21 Eylül 2026'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 73 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmanın ilk dalgasında Babacan İnşaat bağlantılı işlemler incelenmişti. Düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve bu yöntemle 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilmişti.

İKİNCİ DALGADA 3 ŞİRKET YER ALDI

Soruşturmanın ikinci dalgasında ise Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelendi. Bu kapsamda 734 yabancı uyruklu kişiye yapılan satışlar tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde 274 satış işleminin muvazaalı olduğu tespit edildi.

Son dakika | Usulsüz vatandaşlıkta 2. dalga operasyon: 73 şüpheli gözaltına alındı

VATANDAŞLIK OYUNU BOZULDU

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü kayıtları, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ve diğer bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı belirlendi. Alım satım işlemlerinin aracı şirketler veya satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak gerçekleştirildiği, gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlenerek vatandaşlık şartlarının sağlanmış gibi gösterildiği tespit edildi.

1070 KİŞİ USULSÜZ VATANDAŞ OLDU

Söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği belirlendi. 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin halen devam ettiği tespit edildi.

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Son dakika | Usulsüz vatandaşlıkta 2. dalga operasyon: 73 şüpheli gözaltına alındı

3.5 MİLYAR LİRALIK USULSÜZ İŞLEM

Soruşturmada mali hareketlere ilişkin yapılan incelemelerde 3.5 milyar lirayı aşkın tutardaki işlemin usulsüz şekilde gerçekleştirildiği belirlendi.Vatandaşlık işlemleri nedeniyle ödenmesi gereken toplam 72 milyon 250 bin dolar tutarındaki işlemin yine usulsüz şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi. Suç örgütünün hiyerarşik yapısı, para trafiği ve eylem yöntemi ortaya çıkarılırken, işlemlerde kullanılan paravan şirketler de belirlendi.

2011 TAŞINMAZ, 2 YAT VE 86 ARACA TEDBİR

Operasyon kapsamında 2.011 taşınmaz, Bağcılar'da bulunan bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete ise el konularak kayyum atandı.

GÜRLEK: "HUKUKUN BÜTÜN İMKANLARI KULLANILACAK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlık hukukunu istismar eden, kamu kurumlarını yanıltarak haksız menfaat sağlayan ve sahtecilik yöntemlerine başvuran yapılara karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Son dakika | Usulsüz vatandaşlıkta 2. dalga operasyon: 73 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın'ın liderliğinde; vatandaşlık hukukunu istismar eden, kamu kurumlarını yanıltarak haksız menfaat sağlayan ve sahtecilik yöntemlerine başvuran yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonu bu sabah gerçekleştirilmiştir.

İlk dalgada "Babacan İnşaat" bağlantılı işlemler mercek altına alınmış; düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatılmıştı.

İkinci dalgada ise "Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat" üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelenmiş; bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirilmiş, 274 satış işleminin muvazaalı olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde, söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca 3,5 milyar TL'yi aşkın tutardaki işlemin muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 72 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konulmuştur. 2.011 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulanmış; 30 şirkete el konularak kayyum atanmıştır.

Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatılmıştır.

Bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum.

Kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır.

#AKIN GÜRLEK #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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