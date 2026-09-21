Son dakika | Usulsüz vatandaşlıkta 2. dalga operasyon: 73 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarına ilişkin çalışma başlattı. Bilirkişi ve MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, bazı yabancı uyruklu kişilerin gerekli miktarda dövizi Türkiye'ye getirmeden vatandaşlık şartlarını sağlamış gibi gösterildiği belirlendi.

GAYRİMENKULLER YÜKSEK BEDELLE GÖSTERİLDİ

Soruşturma kapsamında, para trafiği gerçekleşmiş gibi gösterilerek muvazaalı gayrimenkul satışları yapıldığı, vatandaşlık başvurularında kullanılmak üzere gerçeğe aykırı şekilde yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlendiği tespit edildi. Bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat sağlandığı ve devletin zarara uğratıldığı belirlendi.