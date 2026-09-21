Son dakika | Usulsüz vatandaşlıkta 2. dalga operasyon: 73 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika: İstanbul’da yabancı uyruklu kişilerin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazanmasını sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, muvazaalı gayrimenkul satışları ve gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları üzerinden vatandaşlık işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi. Operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır." açıklamasında bulundu.
Son dakika... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarına ilişkin çalışma başlattı. Bilirkişi ve MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, bazı yabancı uyruklu kişilerin gerekli miktarda dövizi Türkiye'ye getirmeden vatandaşlık şartlarını sağlamış gibi gösterildiği belirlendi.
GAYRİMENKULLER YÜKSEK BEDELLE GÖSTERİLDİ
Soruşturma kapsamında, para trafiği gerçekleşmiş gibi gösterilerek muvazaalı gayrimenkul satışları yapıldığı, vatandaşlık başvurularında kullanılmak üzere gerçeğe aykırı şekilde yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlendiği tespit edildi. Bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat sağlandığı ve devletin zarara uğratıldığı belirlendi.
73 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ekipler, yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için 21 Eylül 2026'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 73 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmanın ilk dalgasında Babacan İnşaat bağlantılı işlemler incelenmişti. Düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve bu yöntemle 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilmişti.
İKİNCİ DALGADA 3 ŞİRKET YER ALDI
Soruşturmanın ikinci dalgasında ise Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelendi. Bu kapsamda 734 yabancı uyruklu kişiye yapılan satışlar tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde 274 satış işleminin muvazaalı olduğu tespit edildi.
VATANDAŞLIK OYUNU BOZULDU
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü kayıtları, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ve diğer bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı belirlendi. Alım satım işlemlerinin aracı şirketler veya satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak gerçekleştirildiği, gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlenerek vatandaşlık şartlarının sağlanmış gibi gösterildiği tespit edildi.
1070 KİŞİ USULSÜZ VATANDAŞ OLDU
Söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği belirlendi. 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin halen devam ettiği tespit edildi.