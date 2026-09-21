Vurgun parasıyla uyuşturucu alemi

İsrail bağlantılı uluslararası organize Foreks dolandırıcılığı şebekesine yönelik yürütülen operasyonda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ve emniyet birimlerinin titiz takibiyle, şebekenin 1 numaralı lideri Jak Tovim lakaplı Robert Hason ve kara para trafiğini yöneten finans sorumlusu Alona Notes Punkt saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalar neticesinde dijital materyallere el konuldu. Ofislere yapılan baskınlarla birlikte üst düzey yetkili olduğu tespit edilen İsrailli şahıslar özel operasyonlarla gözaltına alındı.

İlker Robert Hason, Karolin Levi Hason ve Amit Ygal gibi faaliyet kapsamındaki üst düzey yetkili İsrailli şahısların dijital materyallerinin ön incelemesinden çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İnsanları dolandırmakla görevli çalışanların moral ve motivasyonlarını kuvvetlendirmek maksadıyla dolandırıcılık ofislerine dansöz getirip oynatmışlar. Uyuşturucu partilerinin de çalışanların motivasyonunu artırmak için başvurulan yöntemlerden olduğu yansıyan bilgiler arasında.