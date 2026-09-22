Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan Özbekistan’da! “Kendimi ülkemdeymişim gibi hissettim”

Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatları doğrultusunda uluslararası adli iş birliği kapsamında Özbekistan'da temaslarda bulundu. Özbekistan Adalet Bakanı Akbar Tashkulov ile Özbekistan Adalet Bakanlığı'nda bir araya gelen Ceyhan, uluslararası tahkim ve arabuluculuk başta olmak üzere iki ülke arasındaki adli iş birliğini ve Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında yürütülebilecek ortak çalışmaları ele aldıklarını belirtti. Ortak noterler birliği, ortak barolar birliği, ortak arabuluculuk ve adli konularda ortak iş birliği başlıkları üzerinde karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Ceyhan ayrıca, 6-7 Ekim'de Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları Toplantısı için Özbekistan Adalet Bakanı Akbar Tashkulov'a Bakan Gürlek'in selamlarını ilettiklerini belirtti.

Burak Ceyhan, Özbekistan'da adliye televizyon kanalına verdiği röportajda ise ziyaretin amacından iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına, hukuk sistemlerindeki ortaklıklardan Türk dünyası için planlanan ortak yapılara kadar dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"KENDİ ÜLKEMDEYMİŞİM GİBİ HİSSETTİM"

Özbekistan ziyaretinde kendisini en çok etkileyen konuya değinen Ceyhan, iki ülke halkları arasındaki yakınlığa vurgu yaparak, "Özbekistan halkının bizim kardeşimiz olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Buradaki insanların sıcaklığından ve samimiyetinden çok etkilendim. Havaalanına indiğim andan itibaren kendimi yabancı bir ülkede değil, zaten öyle de görmüyorum, kendi ülkemdeymişim gibi hissettim. Vazifemiz gereği birçok ülkeye gidiyoruz; Avrupa ülkelerine ve dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelere ziyaretlerde bulunuyoruz. Ancak bu hissiyatı, bu sıcaklığı başka hiçbir ülkede daha önce yaşamamıştım. Burada kendimizi gerçekten evimizde gibi hissediyoruz" dedi.

TÜRK DÜNYASI İÇİN ORTAK NOTERLER VE BAROLAR GÜNDEMDE

İki ülkenin adli ve hukuki sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Burak Ceyhan, farklılıkların yanı sıra ortak yönlerin de bulunduğunu belirterek, "Ortak bir kültür ve medeniyetten geldiğimiz için hukuki sistemlerimiz arasında da birçok ortak nokta bulunduğunu görüyoruz. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde, adalet bakanlarımız ve Türk dünyasındaki adalet bakanlıklarımız çok yakın bir iş birliği içerisindeler. Temennimiz, yakın gelecekte bu iş birliğini daha da kurumsallaştırmak; hukuk alanında ortak çalışmalarımızı geliştirmek ve Türk dünyası noter birliği, Türk dünyası barolar birliği gibi ortak yapılanmaları hayata geçirmek. Bu anlamda benzer yönlerimizin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Amacımız, mevcut iş birliğimizi daha da ileriye taşımak." ifadelerini kullandı.

"ÖZBEKİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI İLK TANIYAN DEVLET OLMANIN GURURUNU TAŞIYORUZ"

Türkiye ile Özbekistan arasındaki tarihi bağlara da vurgu yapan Ceyhan, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35'inci yılına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan devlet olmanın gururunu millet ve devlet olarak hala taşıyoruz. Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yılında, inşallah önümüzdeki 35 yıllarda ve sonsuza kadar Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşliğin, dostluğun ve birliğin daim olmasını diliyorum."