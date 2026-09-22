Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ilk toplantısını yaptı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında gerçekleştirilen Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu'nun ilk toplantısında kurul üyeleri ve kanaat önderleri bir araya geldi. Bakan Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu toprakların köklü manevi ve kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olan Alevi-Bektaşi inancına ve geleneğine hizmet ederken, bu mirasın taşıyıcılarının tecrübesini ve rehberliğini önemsiyoruz. Gayemiz, istişaremizin hizmete dönüşmesi; vatandaşlarımızın taleplerinin, cemevlerimizin ihtiyaçlarının çalışmalarımıza doğrudan yansımasıdır. Her bir vatandaşımızın kendisini dinlenmiş, anlaşılmış ve değerli hissettiği bir anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz. Danışma Kurulu üyelerimize görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, sunacakları kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum. Hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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