Barış diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM zirvesi için gittiği New York'ta "İnşallah dolu dolu bir BM programı gerçekleştireceğiz" dedi. Erdoğan'ın ajandası da bu çerçevede yüklü. Türkiye, bölgesinde barış için yapıcı her türlü platforma katkı vermeyi sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında Körfez liderleriyle bir araya gelerek İran savaşıyla ilgili atılacak adımları görüşmesi bekleniyor. İlk etapta, Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderleri veya dışişleri bakanlarıyla görüşeceği bilgisi basına verildi. Toplantıya Türkiye ve Mısır da katılacak. Türkiye'yi burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil etmesi bekleniyor.

HİTAPTA AJANDA YÜKLÜ

Başkan Erdoğan, bugün BM kürsüsünden dünyaya seslenecek. Erdoğan, dördüncü sırada söz alacak, BM kürsüsünde Filistin'in sesi olacak. Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlara değinmesi ve uluslararası topluma çağrıda bulunması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu marjında "Gazze" konulu toplantı yaptı, bu toplantı sonrasında Gazze'de ateşkes konusunda önemli adımlar atıldı. Bu kapsamda İran konulu toplantının da somut netice alınması açısından önem arz ettiği değerlendiriliyor. Erdoğan'ın Ukrayna savaşı, İran savaşı, Afrika'daki durum, Suriye'deki yeni dönem gibi dünya meselelerine Türkiye'nin bakış açısını anlatan bir konuşma yapacağı değerlendiriliyor. Erdoğan'ın Kıbrıs Türkü'nün haklarını da dile getirmesi öngörülüyor. Erdoğan'ın, 23 Eylül'de de BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde konuşma yapması planlanıyor.

TRUMP'LA BULUŞMA

Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme önem taşıyor. Görüşmenin Erdoğan'ın BM Genel Kurul konuşmasının ardından gerçekleşmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Bu görüşmede de CAATSA yaptırımlarından Ukrayna savaşına; 100 milyar dolar ticaret hedefinden İran savaşına; F-35 tedarikinden enerji işbirliğine varana kadar geniş gündem maddelerinin ele alınacağı değerlendiriliyor.