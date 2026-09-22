Barışın tesisinde sorumluluk üstlendi

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Türkiye-ABD İlişkileri 100. Yılına Girerken" başlıklı panelde Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle bölgesel güvenliği sağlamak için gerekli adımları attığını söyledi. Ankara'nın Rusya-Ukrayna savaşında barışın tesisi için sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerde farklı bir strateji izlediğini, İran ve İsrail arasındaki çatışmanın çözümünde ise barışçıl bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

İKİ BAŞKANIN ÇÖZÜM ÜRETEN DİYALOĞU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'ta düzenlenen "100. Yıla Girerken Türk-Amerikan İlişkileri" panelinde, Başkan Erdoğan ile Başkan Trump arasındaki doğrudan diyalogun, yıllardır çözümsüz kalan konularda hareket alanı oluşturduğunu belirtti. Duran, Türkiye ve ABD'nin diplomatik ilişkilerinin 100. yılına yaklaşırken, uluslararası sistemin yeniden şekillendiğini vurguladı.