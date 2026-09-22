Başkan Erdoğan devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu'na katılan devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete iştirak etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu'na katılan devlet başkanları ve eşleri onuruna Lotte NY Palace Hotel'de düzenlenen davete katıldı.
Davet, basına kapalı gerçekleşti.